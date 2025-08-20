Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью выразил мнение, что истинная ценность специалиста определяется количеством побед, а не восприятием в СМИ.

«Я уверен, что футбол по-прежнему измеряется именно победами. Сейчас существует тенденция судить команды по их внешнему виду и медийному присутствию. В современном мире это играет значительную роль в карьере тренера, и восприятие стало очень важным. Многие утверждают, что «Жозе Моуринью уже не тот, он утратил свою идентичность». Однако я предпочитаю потерять идентичность, но продолжать выигрывать. Думаю, те, кто так говорит, побеждают реже. В то же время те, кто часто выигрывает, действительно производят впечатление. Также мне важно, как и где я одерживаю победы.

Например, выиграть Лигу чемпионов с «Порту» — это не то же самое, что с «Барселоной». И победа в Лиге чемпионов с «Интером» отличается от достижения с «Реалом». Кто-то может сказать, что я не выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», но я стал чемпионом Испании, завоевал кубок и остановил доминирование «Барселоны» — сильнейшей команды в мире. Мой последний европейский трофей я взял с «Ромой» — это был первый и единственный титул клуба на уровне УЕФА. Таким образом, важны не только мои достижения, но и путь, который привёл к ним… Я считаю себя одним из лучших, и если кто-то говорит «нет», я не соглашусь с ним, потому что выиграл всё», — приводит слова Моуринью Fanatik.

Также Жозе Моуринью ответил на вопрос об игроке, который больше всех помог ему в развитии как специалисту.

«Месси. Почему? Потому что каждый раз, когда мы играли против него, он заставлял меня много думать», — сказал Моуринью в интервью Sporty Net.

Португальский специалист занимал должность главного тренера мадридского «Реала» с 2010 по 2013 год. Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. В составе основной команды каталонского клуба нападающий принял участие в 778 матчах во всех турнирах, в которых аргентинец отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Ранее Моуринью тренировал также «Рому», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику». (championat.com)