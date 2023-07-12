Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на III Европейских играх в польском городе Кракове, их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к Играм.

Как сообщает #, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к играм, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год, Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 900 000 манатов.