Роберт О’Брайен сравнил сокрытие Китаем информации о коронавирусе с Чернобылем

Высокопоставленный сотрудник Белого дома в воскресенье сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с сокрытием катастрофы на Чернобыльской АЭС Советским Союзом в 1986 году, сообщает Голос Америки.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Пекин с ноября знал, что происходило с вирусом, который зародился в Ухане, но лгал ВОЗ и не позволял внешним экспертам получить доступ к информации.

«Они выпустили в мир вирус, который уничтожил триллионы долларов американского экономического благосостояния, которые нам приходится тратить, чтобы сохранить нашу экономику, чтобы удержать американцев на плаву во время этой эпидемии», – заявил О’Брайен, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Их усилия по сокрытию вируса войдут в историю наряду с Чернобылем. Мы еще увидим сериал на НВО, посвященный этому, через 10-15 лет», – добавил он.