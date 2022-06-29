Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики». Зеленский провел в Киеве пресс-конференцию с президентом Молдовы Майей Санду. На вопрос о возможности угрозы со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, он сказал: «Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка».

При этом, по его словам, Киев получает «те или иные» неприятные сигналы. «Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», — добавил Зеленский.

Сказал он все это, повторюсь, в присутствии президента Молдовы Майи Санду. И тут имеет смысл кое-что напомнить. Начнем с того, что на момент провозглашения независимости Молдовы в 1991 году, её население составляло свыше 4,3 млн человек. По данным переписи населения 2021 года, население РМ составляет чуть более двух с половиной миллионов человек. То есть, за годы независимости население РМ сократилось существенно, едва ли не на два миллиона человек. При этом нужно учесть, что фактически сейчас в РМ живет и того меньше людей.

Так, согласно данным министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) РМ, за рубежом находится 1,11 млн — 1,25 млн граждан Молдовы. К таким выводам министерство пришло на основании официальных данных принимающей страны о численности молдавской диаспоры и неофициальных приблизительных оценок самого ведомства. При этом, как сообщили NM в МИДЕИ, официальные данные есть только по 32 странам — тем, в которых есть молдавские дипмиссии.

Так, среди стран ЕС, по оценкам МИДЕИ, больше всего граждан Молдовы в Италии — 250-300 тыс., за ней следуют Франция — 100-160 тыс. и Германия — 100 тыс. человек. Несложно понять, что это означает простую вещь — в РМ критически мало населения для отражения возможной агрессии со стороны РФ. Молдавская армия также не в состоянии собственными силами противостоять агрессии РФ, если таковая будет иметь место.

И тут возникает самый главный вопрос — произойдет ли эта агрессия? Напомню, что еще 30 апреля представитель НАТО заявил, что организация допускает дальнейшие провокации в Приднестровье и «операции под чужим флагом», однако в НАТО не видят неминуемых военных рисков для Молдовы. При этом, 1 мая британское издание The Times сообщило, что его источники в украинской разведке утверждают, что «Кремль принял решение о нападении на Молдову» и Россия готовит высадку воздушного десанта в Приднестровье.

Пока эти сведения не подтвердились. И тут, конечно же, никто не даст гарантий, будет ли российское вторжение в РМ или же нет. Ответ на этот вопрос знает только президент России Владимир Путин, а он своих планов на сей счет не озвучивал и вряд ли вообще заранее озвучит. При этом очень многое тут зависит от развития войны в Украине. Если ВСУ сумеют освободить Херсон и отстоять Николаев и Одессу, то угроза Молдове со стороны РФ значительно снизится. А украинская армия, согласно последним данным, продавливает российскую на юге и освобождение Херсона выглядит вполне реалистично.

Что же касается угрозы использования Приднестровья в качестве плацдарма для вторжения в Кишинев российских войск или для ударов по Украине с территории «ПМР», то нужно понимать, кто «рулит» всеми процессами в Тирасполе. Это — приднестровский олигарх, владелец и президент холдинга «Шериф» Виктор Гушан. Его компания владеет значительной частью экономики «ПМР», он решает, кто будет в «ПМР» так называемым «президентом» и каков будет состав так называемого «парламента в «ПМР».

Так вот, Гушан имеет паспорта Молдовы, России и Украины. Кроме того, компания «Шериф» владеет украинским оператором связи «Интертелеком», молдавскими компаниями Iunitel-Grup SRL и Business Market SRL, а также шестью компаниями на Виргинских островах. владеет земельными участками и недвижимостью в Вилково (город в Измаилинском районе Одесской области) и в одесском районе Совиньон.

Говорю это к тому, что и у Кишинева, и у Киева есть достаточно рычагов влияния на господина Гушана, который не захочет в одночасье потерять все нажитое непосильным трудом. Поэтому он будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы «ПМР» никаким образом не была втянута в российско-украинскую войну. Но хватит ли его усилий, если из Кремля поступит команда российским миротворцам, дислоцированным в «ПМР», начать движение в сторону Кишинева, а это порядка 70 километров, чтобы все это остановить? Сложный вопрос. И в этом смысле логичны консультации между Молдовой и Украиной.