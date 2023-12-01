Страны ЕС согласовали пакет финансовой поддержки для Украины в размере €50 млрд. Об этом сообщает Sky News, уточняя, что деньги планируется выделить в течение следующих 4 лет. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ханн, обсудивший эти планы на брифинге, заявил, что пакет помощи не оспаривался ни одной из стран ЕС. «Главное – это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по величине», – цитирует его Sky News.

Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планировал утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза на период с 2024 по 2027 год. Его одобрение требует поддержки всех 27 стран — участниц объединения. И тут следует напомнить, что Словакия и Венгрия во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи.

По крайней мере, так тогда писало издание Politico.Ссылаясь на дипломатический источник оно утверждало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей заявил, что поддержка Киева со стороны Евросоюза «не работает». Словацкий премьер Роберт Фицо, по словам собеседника, сослался на проблемы коррупции на Украине. Тут с ним сложно не согласиться — коррупция в Украине просто шокирующая. Причем, что шокирует больше всего, она затронула и распределение гуманитарной помощи и сферу МО. Так что, Роберт Фицо указывает на реальную проблему.

Кроме того, Bloomberg в начале октября сообщал, что Венгрия предложила разделить этот пакет помощи на две части, предположив, что сейчас Украине хватит и половины. Также замечу, что премьер-министр Венгрии Орбан перед началом саммита ЕС заявил, что Будапешт требует подробного обоснования, зачем Киеву нужны деньги. Кроме того, венгерский аналитический центр Nézőpont Intézet совсем недавно опубликовал очередной опрос, согласно которому большинство венгров выступают против помощи Украине из бюджета ЕС, если Венгрия сама не получит средства ЕС. Согласно опросу, более двух третей (69%) венгров не согласны с выделением Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи ЕС, пока сама Венгрия не получит доступ к фондам ЕС, и только 22% считают это приемлемым. Среди избирателей партии власти «Фидес» против 50 миллиардов евро для Украины без выделения средств Венгрии – 94%, а среди сторонников оппозиции, наоборот, преобладает количество тех, кто не против нее даже без венгерских средств (45%; против 38%).

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия заморозила около 22 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии, сославшись на нарушение ею верховенства права и недостаточную борьбу с коррупцией. Но в итоге, 23 ноября было одобрено выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из фондов ЕС на восстановление Венгрии. Как видим, в конечном итоге, после всего этого, удалось согласовать выделение 50 миллиардов евро для Украины.

О чем это говорит? О том, что можно преодолевать любые противоречия внутри ЕС по украинскому вопросу. Венгрия тоже использует эту ситуацию для решения своих проблем. В Украине это считают не правильным. В адрес официального Будапешта из Киева звучит много обвинений. Но объективности ради нужно признать, что Виктор Орбан всего лишь защищает интересы своей страны.

Ровно тем же, выбивая финансовую и военную помощь везде, где только можно, занимается и руководство Украины. Да и вообще любая страна во главу угла ставит свои национальные интересы. А официальный Будапешт всего лишь не хочет петь хором, предпочитая сольное исполнение. Чем жутко возмущает ЕС. Но ничего поделать с руководством этой страны в ЕС не могут. Дело в том, что коалиция Фидес — ХДНП, лидером которой является Виктор Орбан, находится у власти с 2010 года. И на состоявшихся в апреле прошлого года парламентских выборах они получили голоса свыше 54% голосовавших. И это были честные, открытые выборы. С итогами которых вынуждены считаться в ЕС, в том числе и в вопросе выделения помощи Украине.