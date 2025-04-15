В Финляндии в регионе Западная Уусимаа во вторник началась двухдневная забастовка полицейских.

«Все отделения полиции будут закрыты во вторник и среду, заявления о правонарушениях, на предоставление убежища или временной защиты нельзя будет подать в участке лично. Будут закрыты пункты находок, отменяются записи на прием, приостановлена выдача лицензий и разрешений», — сообщает портал Yle.

Электронные услуги по-прежнему доступны, но обработка заявлений и сообщений о правонарушениях начнется только после забастовки.

В срочных случаях можно обратиться в полицейские участки, расположенные в других регионах.

В забастовке участвуют и работники тюрем. Задачи по охране здоровья и питания заключенных выполняются, но все остальные работы остановлены.

Государственные служащие Финляндии не бастовали несколько десятилетий. Полиция в последний раз устраивала акцию протеста в 1976 году, а забастовка чиновников произошла десятилетием позже.

Причиной забастовки являются застопорившиеся переговоры о заработной плате, которые затрагивают около 80 тыс. работников.