Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп из центристской партии «Новый общественный договор» (NSC) подал в отставку после спора о санкциях против Израиля. Об этом он сообщил в пятницу, 22 августа, в интервью агентству ANP. Примеру Велдкампа последовали все остальные министры из его партии.

При этом, как отмечает агентство dpa, уход ряда министров со своих постов не повлечет последствий для нидерландской внутренней политики, так как правящая коалиция и ранее не обладала большинством после выхода из нее правопопулистской «Партии свободы» (PVV). Теперь в правительстве, возглавляемом беспартийным премьер-министром Диком Схофом, остались лишь праволиберальная «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и правопопулистское «Фермерско-гражданское движение» (BBB).

Ранее Каспар Велдкамп говорил о необходимости применения более жестких мер против правительства Израиля на фоне продолжающейся операции в секторе Газа. Однако, по его же словам, он не получил поддержки в этом вопросе от партнеров по коалиции.

В конце июля стало известно, что министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича объявили персонами нон грата в Нидерландах, обвинив их в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев.

Правительство Нидерландов также намеревалось добиться внесения Бен-Гвира и Смотрича в Шенгенскую базу данных SIS как «иностранных граждан, чей въезд в Шенгенскую зону нежелателен». (DW)