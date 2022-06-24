Разведка США считает, что предоставленное Украине оружие не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает CNN.

Эти системы пока что отправляются как с ограниченной дальностью действия и с ограниченным количеством ракет, чтобы они не были выпущены на территорию России. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить часть нового оружия, поставляемого Западом, включая гаубицы M777, во время целенаправленных атак.

Источники СМИ сообщают, что Россия сделала выводы из своих ошибок, которые были допущены на ранних этапах. Теперь РФ наладила координацию воздушных и наземных атак, а также логистику на линиях фронта.

«Новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, включая систему залпового огня HIMARS, немедленно не изменят ситуацию на поле боя», — говорится в сообщении.

Разведка США прогнозирует большие потери живой силы и техники с обеих сторон. Также в США уверены, что война окончательно перешла к стадии истощения.

«Американские официальные лица считают, что российские силы планируют продолжать интенсивные атаки на востоке, характеризующихся мощными артиллерийскими и ракетными ударами, с целью истощения украинских вооруженных сил и решимости НАТО со временем», — говорится в сообщении. (УНИАН)