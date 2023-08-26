Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку.

«Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 000 летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке», — сказал он в комментарии NV.

В противном случае, по предложенному министром обороны пари, народный депутат Анастасия Радина должна сложить мандат, а журналист «Украинской правды» Михаил Ткач — уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

Арбитрами в этом Пари Алексей Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями — редакции украинских изданий.

Резников пообещал предоставить «все документы, доказательства, факты и материалы», касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден.

Напомним, что 25 августа «Украинская правда» опубликовала расследование, в котором говорится о том, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку одежды для ВСУ. По дороге «куртки из летних стали зимними» и «подорожали втрое». В то время одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от «Слуги народа» Геннадия Касая.

«Одним из владельцев получившей 30 млн долларов от Минобороны турецкой компании, от которой ведомство взамен получило 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости, был племянник народного депутата президентской фракции «Слуга народа». Депутата, который входит в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», — говорится в расследовании. (УНИАН)