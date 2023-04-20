Группа американских сенаторов от Республиканской партии написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде.

Текст письма появился на одном из американских хостингов, его подлинность подтвердил республиканец Рэнд Пол.

«Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Опосредованная война с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля», – говорится в письме.

Подписанты считают, что стратегия Белого Дома, предусматривающая отправку регулярной помощи Украине и введение санкций против России, ведет к «эскалации и еще большему насилию», а также несет в себе угрозу прямого конфликта с Россией.

«Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну», – говорится в письме.

Подписанты в частности опасаются, что терпение Путина может лопнуть. Также они недовольны, что США тратят слишком много денег на поддержку Украины, власть которой «исторически погрязла в коррупции», хотя у США достаточно собственных внутренних проблем. В частности они опасаются, что помощь Украине ослабляет американскую армию.

«В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрять к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами», – завершают подписанты.

Под письмом стоят 19 подписей сенаторов-республиканцев. Среди них ранее упомянутый Рэнд Пол, который традиционно выступает против помощи Украине, и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин. (УНИАН)