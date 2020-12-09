Республиканцы отказались признавать Байдена президентом США

Лидеры республиканцев в Конгрессе США отказались принимать резолюцию о признании демократа Джо Байдена президентом страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное письменное заявление лидера демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойера (от штата Мэриленд).

Хойер предложил принять эту резолюцию на заседании Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США. В этот комитет входят и демократы, и республиканцы.

«Республиканцы проголосовали против предложения Хойера, согласно которому комитет объявляет о подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис в координации с инаугурационным комитетом Байдена», — отмечается в документе.

В частности против резолюции проголосовали лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, председатель комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.