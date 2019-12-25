Рекордного уровня достигла финансовая помощь США Грузии

Объем финансовой помощи, которую Соединенные Штаты выделят Грузии в 2020 году, составит 132 млн долларов. По информации грузинского МИДа, за всю историю грузино-американских отношений это «беспрецедентно» высокий показатель, сообщает Голос Америки.

Примечательно, что в целом, в течение последних 28 лет Соединенные Штаты выделили Грузии помощь в размере 4 миллиардов 348 миллионов долларов.

В подписанном 20 декабря президентом Дональдом Трампом законе об оборонном бюджете США предусмотрены меры, касающиеся деоккупации регионов Грузии и усиления политики непризнания сепаратистских режимов. В частности, уже четвертый год подряд в тексте бюджета есть пункты, запрещающие оказывать финансовую помощь странам, которые признают независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

«США вводят санкции против всех тех стран и организаций, которые каким-либо образом устанавливают контакты с оккупированными территориями. Правительство США также призывает международные финансовые организации не способствовать налаживанию отношений с оккупированными территориями», – заявил 24 декабря в своем комментарии для СМИ замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии –рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.