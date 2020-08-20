Реакция по расчету: чего добивается Армения, критикуя Турцию в Средиземноморье

Геологоразведочные работы Турции в Восточном Средиземноморье вызвали небывалый ажиотаж на мировой арене. После того, как Анкара в данный район направила исследовательское судно Oruç Reis и 18-20 турецких военных кораблей, вооружённые силы Греции по всей стране были приведены в боевую готовность.

По данному вопросу высказались и Вашингтон, и Париж. В частности, США призвали Турцию не накалять обстановку, а Франция, в лице Макрона, и вовсе грозит санкциями против Турции.

Учитывая то обстоятельство, что последнее время Америка не совсем ладит с Турцией (речь идет о российских поставках ЗРК С-400), а Франция, где армянское лобби влиятельно, подобное отношение было ожидаемо.

Но что примечательно, в спор ключевых игроков в Восточном Средиземноморье (кстати, Франция к Средиземноморью никаким боком не относится), включилась и Армения.

На днях МИД Армении даже выступил с заявлением, где указывалось, что Ереван «внимательно следит за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции».

«Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах», отметили в армянском внешнеполитическом ведомстве».

Свое мнение по данному вопросу в беседе с # высказал российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Реакция руководства Армении, хотя и сравнительно резкая по форме (широко известны формулировки заявления МИД страны об «агрессивной и экспансионистской политике Турции»), но дежурная, по сути. Есть заявление МИД Армении по теме и выражение «безоговорочной поддержки» Греции и Кипру, которое глава ведомства Зограб Мнацаканян высказал в ходе телефонных переговоров с коллегами из этих государств.

Тем не менее, первые лица Армении в активной форме в данную кампанию по состоянию на 19 августа пока не включились. При этом ряд представителей медийно-экспертного сообщества Армении как раз призывали руководство страны развивать эту тему активнее – учитывая, насколько это раздражает Анкару. Главная причина такой тактики Еревана объяснима.

Если бы первые лица Армении более активно включились в кампанию осуждения Турции, это вряд ли привело бы к получению Ереваном дополнительных преференций от Греции, Кипра или вовлекающейся в конфликт Франции.

От Армении ожидают осуждения Анкары уже по факту ее напряженных отношений с Турцией. А что стоит услуга, которая уже оказана? Никол Пашинян, вопреки довольно распространенному мнению, является достаточно осторожным прагматиком, поэтому пока участие Армении в кампании по осуждению действий Турции не будет связано с дополнительными шагами противников Анкары в сторону официального Еревана, реакция последнего на эту ситуацию, по сути, останется дежурной», — отметил наш собеседник.