Развитие семейного бизнеса невозможно без долгосрочных кредитов с низкой процентной ставкой

У семейного бизнеса есть определенные преимущества — его участники хорошо знают, и, как правило, доверяют друг другу. К тому же редко бывает необходимость тратиться на наемных работников, так что вся прибыль остается в семье. Чаще всего — это мелкий или средний бизнес, а именно его в нашей стране в последнее время государство стремится поощрять и стимулировать.

В Азербайджане в 2016 году было создано публичное лицо юридического права по поддержке семейного бизнеса (ABAD), действующее при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана. Количество участников ABAD в 2019 году выросло на треть и составило 421 семью-абадчи, передает Trend. 96% участников составляют физические лица (237 женщин и 166 мужчин), и 4% составляют юридические лица в количестве 18 участников.

В 2019 году более чем на 70 процентов увеличился товарооборот организации, составив 1,7 миллиона манатов. За два года объем товарооборота возрос почти в 4,7 раза, а суммарная прибыль участников 2017 по 2019 годы составила 2,2 миллиона манатов.

Развитие семейного бизнеса очень важно, ведь это означает увеличение числа самозанятых, рост поступления налогов в государственную казну в будущем. Об этом «Зеркало» заявил экономист Натиг Джафарли. Но, по его словам, проблема в том, что у правительства нет целевой программы, не выделяются на эти цели большие средства, нет долгосрочных кредитов. Во многих странах Евросоюза на 2 года дают беспроцентные кредиты на развитие семейного бизнеса, и это дает хороший результат, отмечает он.

«У нас для поддержки этого вида предпринимательства есть ABAD, но мало кто прибегает к его услугам, и не так уж много тех, кто вообще хотят развивать семейный бизнес в нынешних условиях. Тут нужен комплексный подход. Как я сказал выше, необходим выход к долгосрочным и низкопроцентным кредитам, а не только налоговые послабления. Если этого не будет, перспективы развития данного сегмента в Азербайджане весьма туманны»,– считает Н.Джафарли.

По словам председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, в нашей стране многие занимаются семейным бизнесом, но лишь немногие подключены к программе ABAD. «Так, у нас семейный бизнес развит среди гончаров, тех, кто держат мастерские, небольшие цеха. Люди передают свой опыт и мастерство родственникам. Знаю человека в Шамахе, который изготавливал шапки, а затем и его сын пошел по его стопам. Для этого,– говорит эксперт,– много не надо – маленький станок и материал. Семейный бизнес развит в производстве продуктов питания и легкой промышленности. Но люди должны видеть для себя перспективы, знать, что им есть к чему стремиться».

Немало тех, кто не оформляет такую деятельность, занимаясь ею на незаконных основаниях, отмечает Н.Агаев. Государство, по его словам должно стараться заинтересовать таких людей в том, чтобы они легализовали свой бизнес, оказывать им поддержку, в первую очередь, в поисках рынка сбыта готовой продукции. Надо решить и вопрос с патентами на данную деятельность.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что 421 семья – довольно скромный показатель. Он отметил, что для развития семейного бизнеса в стране необходимо провести большую работу.

«Такой бизнес чаще всего распространен в деревнях, в фермерских хозяйствах. Семейный бизнес, связанный с ремеслами, особенно развит в Шеки- Закатальской зоне и в Лагиче. Традиции ремесла передаются из поколения в поколение. Но многие работают не официально, не делают социальные отчисления. Нужна большая разъяснительная программа с населением по этому поводу»,–говорит он.

Что касается столицы, то, тут, по словам Дж.Исмаилова нужно сначала определиться со сферой деятельности, нужен бизнес план. Многие ниши заняты.

«Не считаю, что есть необходимость в очередном кафе, ресторане или доме торжеств. Нужно,– отмечает он,– больше внимания уделить производству, определив сферы, в которых есть пустоты. Если идея нова и рациональна, то есть смысл ее профинансировать. Перспективно ориентироваться на потребности туристов, что им интересно, что они захотят приобрести. Изделия должны быть не ширпотреб, а эксклюзив, скажем, некоторые расписывают вручную посуду. Сфера услуг также перспективна, например, уборка квартир, офисов, мытье окон на высотных зданиях и т.д».

По словам Дж.Исмаилова, проекты должны быть долгосрочными, и если государство выделяет на них деньги, все должно быть прозрачно.