В Чехии стартовали парламентские выборы, которые могут привести к смене политического курса страны. Избирательные участки открылись в пятницу, 3 октября, в 14:00 (16:00 по бакинскому времени) и будут работать до 22:00 (00:00 по бакинскому времени), а затем вновь откроются в субботу утром. Более восьми миллионов граждан имеют право голоса и смогут сделать выбор до 14:00 (16:00 по бакинскому времени) в субботу.

Правый популист и миллиардер Андрей Бабиш, лидер партии ANO после четырех лет в оппозиции имеет хорошие шансы вернуться к власти. По результатам опроса, проведенного агентством STEM, его политическую поддерживают 29,3 процента избирателей. Бабиш в числе прочего выступает за прекращение поставок оружия Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала с его правоцентристским блоком «Вместе» (Spolu), напротив, теряет поддержку и может рассчитывать лишь на 20,5 процента голосов. На третье место претендует ультраправая антииммигрантская партия «Свобода и прямая демократия» бизнесмена Томио Окамуры.

По данным социологов, накануне голосования до трети электората оставались неопределившимися. На последних теледебатах на канале Nova соперники обменялись взаимными обвинениями во лжи. Бабиш резко критиковал инициативы Евросоюза, такие как «зеленый курс», миграционный пакт и система торговли квотами на выброс вредных веществ. Фиала, напротив, предупреждал, что Бабиш «потащит страну на Восток».

«Россия испытывает нас, проверяет нас, и потому мы должны сделать все, чтобы быть сильными», — сказал 61-летний премьер, обращаясь к избирателям.

Выборы определят состав 200-местной нижней палаты парламента, которая является ключевой в Чехии. Первые значимые результаты подсчета бюллетеней ожидаются лишь вечером в субботу.

После голосования главная роль перейдет к президенту Петру Павелу, которому предстоит поручить формирование правительства. Бывший генерал НАТО в январе 2023 года одержал победу над уроженцем Словакии Бабишем на президентских выборах. (DW)