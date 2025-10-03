Выборы в Палату депутатов парламента пройдут в пятницу и в субботу в Чехии.

Участки для голосования будут открыты в пятницу с 14:00 по 22:00 (с 16:00 до 00:00 по бакинскому времени) и в субботу с 08:00 до 15:00 (с 10:00 до 16:00 по бакинскому времени).

Депутаты избираются в 200-местную нижнюю палату парламента на четыре года по принципу пропорционального представительства.

Оппозиционная партия «Акция недовольных граждан», возглавляемая экс-премьером Андреем Бабишем лидировала, по данным опросов, опубликованным CNN Prima News на прошлой неделе. Эту партию поддерживали 28% респондентов, в то время как 21% выразил поддержку правящей правоцентристской коалиции «Вместе», которую возглавляет премьер Петр Фиала.

Коалиция «Вместе» обещает продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать стандарту НАТО (выделение 5% от ВВП на оборонные нужды). Входящая в состав правительства центристская партия «Старосты и независимые» поддерживает помощь Украине и наращивание обороны в рамках обязательств по НАТО.

«Акция недовольных граждан» обещает прекратить организацию поставок вооружения Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии. Кроме того, партия выступает против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

На выборах заявлены и другие оппозиционные партии. Крайне правая партия «Свобода и прямая демократия» выступает за более решительные меры по ограничению притока иммигрантов, против повышения расходов на оборону и против дальнейшей поддержки Украины, а также требует референдума по выходу Чехии из ЕС и НАТО.

Движение «Достаточно!», возглавляемое Коммунистической партией Чехии и Моравии, также выступает за прекращения членства страны в ЕС и НАТО. В движении считают, что конфликт РФ и Украины был спровоцирован Западом.

Правая партия евроскептиков «Автомобилисты для себя» выступает против «зеленой» политики. Является потенциальным партнером «Акции недовольных граждан».

Чешская «Пиратская партия» также участвует в выборах. Она выступает в поддержку ЕС и НАТО.

Для представительства в палате депутатов партия должна получить не менее 5% голосов.

Вероятнее всего, ни одной из партий не удастся заручиться поддержкой большинства (50% плюс один голос), поэтому партии, набравшей большее количество голосов, придется инициировать коалиционные переговоры.

Затем, как ожидается, чешский президент назначит премьер-министра. Правительство должно будет заручиться доверием палаты депутатов.