Разведка США изучает данные о создании Эр-Риядом завода по обработке урана

Американские разведывательные службы изучают сведения о попытках Саудовской Аравии построить предприятие, предназначенное для производства так называемого желтого пирога (англ. yellow cake) — концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, в последние недели в американском разведывательном сообществе проводился тщательный анализ данных, касающихся предполагаемого строительства завода в пустыне в районе города Аль-Улы. Источники издания указывают, что создание такого предприятия, которое якобы осуществляется в сотрудничестве с Китаем, может привести к получению Эр-Риядом ядерного топлива, которое впоследствии может быть использовано в создании ядерного оружия. По информации издания, американская разведка располагает спутниковыми снимками местности, которые указывают на то, что строительство завода началось там в 2014 году.

В Госдепартаменте отказались комментировать сведения источников газеты, однако подчеркнули, что Вашингтон «регулярно предупреждает всех своих союзников о рисках сотрудничества с КНР в вопросах мирного использования ядерной энергии». По мнению представителей американского внешнеполитического ведомства, это впоследствии может обернуться «ограничениями, стратегическим давлением и кражей технологий». «Мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам работать только с проверенными поставщиками, которые строго придерживаются принципов нераспространения [ядерных вооружений]», — указали в Госдепе.

Во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа должностных лиц стран Запада, сообщила о том, что Саудовская Аравия при помощи двух китайских компаний строит на северо-западе королевства предприятие, предназначенное для производства «желтого пирога». По ее данным, строительство вызывает обеспокоенность США и их союзников, которые подозревают, что Эр-Рияд оставляет в силе возможность разработки ядерных вооружений. Министерство энергетики Саудовской Аравии на запрос газеты «категорически опровергло» сведения о строительстве предприятия по получению уранового концентрата в пустыне в районе Аль-Улы.(ТАСС)