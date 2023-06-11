Прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции оставил без доступа к питьевой воде 700 000 человек. Об этом в интервью Associated Press рассказал заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, назвав ситуацию «чрезвычайно тяжелой».

«Правда в том, что мы только начинаем видеть последствия этого происшествия», — признал он. Первоочередной задачей, по его словам, остается спасение жертв наводнения, однако вне этого существует огромная проблема отсутствия нормального питьевого водоснабжения для этих людей.

Проблемы с питьевой водой испытывают жители по обеим сторонам Днепра. ООН пока удалось помочь 30 000 жителей территорий, контролируемых Украиной. Россия не предоставляет доступ на оккупированные земли.

Как отметил Гриффитс, под водой оказались районы, в которых устанавливали минные заграждения. Это грозит тем, что мины может принести течением куда угодно. Также затопленными оказались важные сельскохозяйственные земли. Возникла проблема обеспечения охлаждающей водой Запорожской атомной станции — крупнейшей в Европе, которая ранее получала воду от Каховской ГЭС.

По данным британской разведки, разрушение дамбы «почти наверняка» вызвало сбои в работе Северо-Крымского канала, который является основным источником водоснабжения для оккупированного Крыма. В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище опустился ниже заборных клапанов, расположенных не у самого дна резервуара. Аналитики предполагают, что скоро вода перестанет поступать в канал полностью. Это приведет к нехватке пресной воды в Херсонской области и на севере Крыма.

Российские власти планируют обеспечить население водой, используя другие водохранилища, бурение новых колодцев, доставку бутилированной воды из России и введение ограничений на потребление воды.

Тем не менее, жителям прибрежных районов Днепра, находящихся под контролем и российской, и украинской армий, грозит санитарный кризис из-за нехватки пресной воды и повышенного риска инфекций. (moscowtimes.ru)