Разработчик российской вакцины назвал срок отказа от маски после прививки

Отказаться от ношения медицинской маски в общественных местах можно только спустя 21-дневный срок после прививки от коронавируса. Такой срок в интервью РИА Новости назвал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом важно понять, в какой группе испытуемых был вакцинированный пациент: в опытной группе или в группе плацебо, уточнил разработчик вакцины. Следует оценить и уровень антител в крови. «Если уровень высокий, то можно не носить [маску], если уровень недостаточный, то лучше носить», — пояснил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о результатах исследования российского препарата «Спутник V». По его словам, работа российских и белорусских специалистов идет в штатном режиме. Тестовые партии уже доставили во все регионы страны.

Первая российская вакцина от COVID-19 была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата (lenta.ru)