Бакинский поселок Балаханы известен далеко за пределами Азербайджана. Это первое место нефтедобычи в стране в свое время привлекало внимание многих известных людей. Да и сам поселок подарил миру известных личностей.

Этот маленький поселок имеет огромную историю. Его посещали российский император Александр III с семьей. Здесь некогда хотели расправиться с будущим руководителем СССР Иосифом Сталиным.

Красота поселка так заворожила поэта Сергея Есенина, что он упомянул Балаханы в стихах. И в этом поселке в 1898 году сняли первый азербайджанский фильм, который позднее демонстрировали в Париже.

В сентябре 2019 года в поселке Балаханы стартовали работы по благоустройству, в результате которых населенный пункт преобразился до неузнаваемости. Он стал ярче и великолепнее, чем был до этого.

Теперь Балаханы стал туристическим центром, здесь открылись десятки магазинов и кафе. Посещающим поселок туристам он дарит массу положительных эмоций и ярких моментов. В поселке функционирует мини-паровоз, который облегчает и ускоряет процесс знакомства туристов с достопримечательностями Балаханы.

Если ранее жителей поселка беспокоили грязные улицы, большие лужи в дождливую погоду и нестабильно работающий автобусный маршрут, то эти проблемы остались позади. Однако жители Балаханы все еще испытывают неудобства. Речь идет о наличии в поселке всего лишь двух банкоматов. Раньше эти банкоматы (один принадлежит Kapital bank, а другой Международному банку Азербайджана) располагались рядом с почтовым отделением. Несколько месяцев назад банкомат Международного банка Азербайджана переместили к маркету Oba. Однако от изменения местоположения банкомата страдания жителей Балаханы не поубавились, ведь число банкоматов в поселке не прибавилось.

В основном от этой ситуации страдают многочисленные пенсионеры. В день выдачи пенсии, а это обычно бывает в середине каждого месяца, часть пенсионеров занимает длинную очередь у банкомата Kapital bank рядом с почтовым отделением, а другая у банкомата Межбанка, что у маркета Oba.

Не каждый пенсионер может выдержать большую и многочасовую очередь у банкомата. Тем более, что банковские карты не принимают в большинстве продуктовых магазинов поселка. Там нет POS-терминалов. Если работающий житель поселка хочет снять наличные в день зарплаты, то он спокойно может сделать это в другом месте Баку. Но что же делать пенсионерам? Не ехать же ради этого, например, в соседний поселок Сабунчи или Забрат.

«Наличие только двух банкоматов причиняет большое неудобство местным жителям. Мы считаем, что соответствующие банки должны нести ответственность за выданные населению банковские карточки и создать нам условия и возможность для обналичивания в самом поселке», — сказала местная жительница по имени Софья Ахмедова.

По ее словам, многим пожилым неудобно долго стоять в очереди, чтобы снять с банковской карты пенсию. «Хорошо, что у меня родственник иногда ездит по делам в поселок Сабунчи. Я прошу его снять пенсию с карты с банкомата в этом поселке. Там нет никаких очередей, как у нас в Балаханы», — рассказала она.

Пенсионерка также отметила, что расположенный в поселке банкомат Межбанка уже устарел. «Из-за этого банкомат дал сбой и заработал через несколько часов. Все это время вокруг банкомата собиралась толпа, ожидая, чтобы он снова заработал», — сказала С.Ахмедова.

В беседе с корреспондентом # другие жители поселка отметили, что установка только двух банкоматов в населенном пункте недостаточно. Большинство пенсионеров получают пенсию посредством банковских карт Межбанка и поэтому необходим еще один банкомат.

Комментируя данную ситуацию изданию # в пресс-службе Международного банка Азербайджана отметили, что банкомат в поселке Балаханы установлен в максимально доступном месте с учетом соответствующих мер безопасности и технических требований. «Учитывая пожелания клиентов Межбанка будет рассмотрен вопрос установки дополнительного банкомата на данной территории», — сообщили в Межбанке.

Будем надеяться, что этот вопрос найдет свое скорейшее решение и проживающие в Балаханы пенсионеры вздохнут с облегчением. Ведь им не хватает ни терпения, ни сил проводить время в большой очереди у банкомата.