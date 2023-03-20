Местные социальные сети накрыла весть о понижении в канун Новруза цен на столовые яйца. Правда, убедиться в правдивости удешевления не получается. По словам покупателей, ценники на прилавках — прежние.

Сведения о ценах поступают прямо противоположные. Наряду с новостями про удешевление важнейшего продукта нашего рациона, появились данные о его подорожании до 25 гяпиков.

По нашим наблюдениям, средняя стоимость бройлерного яйца на прилавках пока еще стабильно держится на отметке 16 – 17 гяпиков. При этом белые яйца почему-то дороже коричневых. Разницы в них почти никакой, но последние называют «сельскими». Торговцы признаются, что отличие так называемых «сельских» яиц от бройлерных только в оттенке скорлупы, а цвет продукта зависит от породы курицы. Одни несут яйца с белой скорлупой, в то время как другие — с коричневой.

Также на цвет скорлупы в некоторой степени могут влиять окружающая среда, питание и уровень стресса курицы. Однако эти факторы могут сделать оттенок светлее или темнее, но вряд ли изменят сам цвет. Поэтому экономные хозяйки выбирают белые яйца, ведь зачем платить больше, если нет никакой разницы, а стоят они недешево.

Впрочем, слухи про удорожание пока еще не подтвердились. По словам экономиста Фуада Ибрагимова, такая молва не имеет под собой оснований. «Помимо отсутствия объективной почвы для повышения, какого-либо подорожания в торговых сетях тоже не видно», — констатирует он. А вот по данным руководителя Ассоциации производителей и экспортеров продукции птицеводства Мурвата Гасанли, ни одна из работающих на территории республики птицефабрик не замечена в повышении цен.

«Среднее птицеводческое хозяйство отпускает ежесуточно 360 яиц за 53 маната. Отпускные цены не менялись, они на сегодняшний день стабильны, — сообщил глава птицеводческого объединения. – Думаю, в этом и следующем месяце никаких ценовых изменений не предвидится. Наши птицеводы полностью покрывают внутренний спрос, их продукция даже вывозится на экспорт, поэтому нет и причин для повышения».

По его словам, стоимость выпускаемой нашими бройлерами продукции даже понижалась на пике продуктовой инфляции прошлого года, поскольку правительство предоставило льготы для импортеров кормов, а после частично продлило мораторий на пошлины. Вопрос стоимости кормов — ключевой для птицекомплексов, поскольку их доля в себестоимости птицы составляет 70-75%.

При такой воцарившейся стабильности природа слухов о подорожании яиц не находит объяснения. Хотя «поведение» этого рынка не отличается у нас предсказуемостью. Продукт исчезает с полок магазинов без видимых причин, а стоимость его обычно растет в середине весны — с появлением дешевых овощей и зелени. Покупателей весенне-летнее повышение не удивляет – цены на яйца у нас растут аккурат к удешевлению томатов и зеленой фасоли, говорят люди на рынках.

Связка между удешевлением сезонных овощей – томатов, зелени, зеленой фасоли и повышением стоимости яиц становится у нас традиционной. «Яйца у нас весной всегда дорожают. Давно наблюдаю связь — стоит подешеветь помидорам, как начинают дорожать яйца. Возможно, покупают больше и бизнес начинает заламывать цены. Ведь главные летние блюда у нас – яичница с помидорами, фасолью, зеленью. Овощи падают в цене, люди налегают на яйца, потому и цены на них загоняют», — говорят покупатели.