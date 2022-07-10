Президент США Джо Байден анонсировал визит в Саудовскую Аравию. Свою поездку, в частности, он связал с ситуацией в Украине.

Об этом говорится в статье Байдена «Почему я еду в Саудовскую Аравию», которая была опубликована в The Washington Post.

«На следующей неделе я отправлюсь на Ближний Восток, чтобы начать там новую и более многообещающую главу участия Америки. Эта поездка состоится в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению важных американских интересов», — написал президент США.

По словам Байдена, «безопасный и интегрированный» Ближний Восток нужен США во многих отношениях. Водные пути Саудовской Аравии необходимы для мировой торговли и цепочек поставок.

«Ее энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения последствий войны России в Украине для глобальных поставок. И регион, который объединяется посредством дипломатии и сотрудничества, а не распадается в результате конфликта, с меньшей вероятностью породит насильственный экстремизм, угрожающий нашей родине, или новые войны, которые могут ложиться новым бременем на вооруженные силы США и их семьи», — добавил Байден.

По словам президента США, для него очень важно избежать такого сценария, потому он будет интенсивно заниматься дипломатией и проводить личные встречи. Также Байден отметил, что сейчас Саудовская Аравия является стабильным и безопасным местом, вспомнив о ракетном обстреле в Багдаде, который случился там за месяц до его инаугурации.