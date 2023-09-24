Президент США Джо Байден считает, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов затронет всех американцев, сообщает ТАСС.

В возможном шатдауне Байден обвинил группу республиканцев в конгрессе США, которые выставили свои условия для принятия программы финансирования правительства несмотря на договоренность между Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Байден и Маккарти согласовали уровень государственных расходов, которые также позволят сократить дефицит бюджета на $1 трлн в течение ближайших десяти лет.

«Приостановка работы правительства повлияет на все, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и детскими образовательными программами. Утверждение финансирования правительства — одна из основных обязанностей конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке», — заявил Байден.