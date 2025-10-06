Президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не спотыкается на лестницах, потому что спускается медленно и аккуратно. Об этом американский лидер сообщил 5 октября во время выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. <…> Я всегда говорю: спускайся по ступенькам медленно и аккуратно. Заметили? Мне не нужно спешить, я делаю это медленно и аккуратно», — указал Трамп. Трансляцию вел Белый дом.