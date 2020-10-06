Распространены кадры из села Чахырлы Джабраильского района, освобожденного от оккупации

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры освобожденного от оккупации села Чахырлы Джебраильского района.

| 2020-10-06T10:37:06+04:00 6 октября 2020, 10:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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