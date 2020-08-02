Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса

Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения, и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.

При этом реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.

Также ученые выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.

Об этом сообщает «Рамблер».