Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, Будапешт, ранее отклонивший предложение об использовании российских активов, «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании». Боррель отметил, что механизм обхода вето будет «сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим».

Глава евродипломатии указал, что ранее ЕС предложил Венгрии схему, аналогичную той, которая в июне была согласована между Будапештом и НАТО. «Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут никаким образом использованы для поддержки Украины. Не только на [поставку летального] оружия, но для других целей», — сообщил Боррель. Взамен на это Будапешт должен был заверить страны ЕС в том, что не будет накладывать вето на решения по Украине. Однако венгерские власти, по словам главы евродипломатии, отвергли это предложение.

Как пишет издание, министры иностранных дел стран ЕС обсудят схему обхода венгерского вето на заседании 24 июня.