В руководстве Freedom House давно засели этнические армяне

Неожиданную и во многом непонятную новость распространили многие СМИ. Известная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный доклад, в котором оценивается ситуация с политическими правами и гражданскими свободами в 210 странах. И почему-то в нем дается оценка и Нагорному Карабаху. Мол, на территории Карабаха «увеличилась конкуренция и активность гражданского общества в преддверии прошедших в сентябре местных выборов. И создана площадка для дополнительных изменений на выборах президента и парламента Нагорного Карабаха в 2020 году. К сожалению, другие отделившиеся территории Евразийского региона, которые остаются оккупированными войсками России, не стали активнее, там зафиксирован спад политических прав и гражданских свобод».

Вопрос в том, почему Freedom House вообще называет выборами то, что бывало раньше и должно еще раз произойти 31 марта на оккупированных землях Азербайджана? Ведь даже Европейский Союз, не говоря уж о ПАСЕ, прежде не раз делал заявления о непризнании подобных незаконных голосований. Глядишь, еще немного, и эта международная НПО заговорит об «НКР» как о государстве. Создается такое ощущение, что в Freedom House не понимают — какие бы распрекрасные «выборы» там ни проводились, все равно это не более чем имитация, поскольку речь тут идет, прежде всего, об оккупированных землях Азербайджана, контролируемых военными иностранного государства под присмотром Кремля. Какой же смысл тогда выступать с подобными оценками? Ведь сепаратистам только того и надо — уж сколько времени они твердят о том, что построили в «НКР» подлинную демократию и на этом основании заслуживают признания в качестве независимого государства. Получается, Freedom House льет воду на их мельницу. Но с какой целью, и как должна отреагировать на эту часть отчета азербайджанская сторона?

Свое мнение по этому поводу выразил # политолог Тофиг Аббасов:

— Freedom House – это известная организация, которая тем и прославилась, что занимается политическими спекуляциями. И в данном случае то, что они упоминают Карабах в своем отчете, вызывает с одной стороны сожаление, а с другой – озабоченность. Потому что эта НПО пытается навязать суверенным государствам свое видение, свои стандарты. Проблема еще и в том, что она пытается диктовать условия. Понятно, что Нагорный Карабах никогда не был и не станет признанным субъектом, государством. Дело в том, что сколько бы раз мы об этом ни говорили, все равно находятся подобные центры, стремящиеся идти наперекор объективной реальности. Ни одна страна мира, в том числе и сама Армения, как известно, не признала Нагорный Карабах в качестве суверенного образования. Ереван не отважился это сделать, боясь, что он нарвется на страшное побоище.

Потому что в случае, если Армения вознамерится признать Нагорный Карабах независимым государством, в одночасье рухнет формат Минской группы ОБСЕ, и само по себе это признание фактически будет означать объявление войны Азербайджанской Республике. И тогда Азербайджан уже сдерживать себя не станет, ударит по всем фронтам.

Это ясно всем. Поэтому в данном случае то, что Freedom House злоупотребляет терпением именно Азербайджана, говорит о том, что эта структура занимается провокациями. И не просто так. Стало быть, у нее есть какие-то интересы, скорее всего, меркантильные, и она старается спровоцировать Азербайджан на необдуманные действия. Конечно, официальный Баку таким вещам не поддается, он понимает их, тем более, что такое повторяется не в первый раз.

Безусловно, те «выборы» в местное самоуправление, которые проходили на оккупированной части азербайджанских территорий в сентябре, и те, которые должны состояться в конце марта – не получали и не получают ни признания, ни поддержки со стороны мирового сообщества, и ни от одного государства. То есть, все эти усилия и копошения оккупантов и сепаратистов просто тщетны. Они никогда не принесут никакого облегчения народу, живущему на этих оккупированных территориях. А ведь эти простые люди живут в условиях казарменного режима, под постоянным прессингом. Они могли бы в один прекрасный день купить билет в один конец и уехать, распрощавшись навсегда с этим унизительным положением, но пропаганда со стороны Армении, выступления таких организаций, как Freedom House, создают некий обманчивый позитивный фон, и люди уже верят в то, что и у них «победила народная демократия, есть все свободы».

Поэтому я лично считаю, что нынешним своим поступком Freedom House ставит под сомнение собственный статус независимой организации, которая имеет благородные цели и преследует идеи утверждения высоких начал в плане человеческих свобод и права на самовыражение.

Конечно, может быть, что МИД Азербайджана выразит свое отношение к этой части отчета данной НПО, как к позорному факту в истории ее деятельности, но мы все фактически еще раз убеждаемся в том, что эта структура, как и многие другие подобные лавочки, является удобным прикрытием для международных спекулянтов, которые отмывают большие деньги. Они рассматривают постсоветское пространство как удобную площадку для показной деятельности – якобы тут они проводят серьезный зондаж действительного положения вещей по разным категориям, номинациям. Но на самом деле они навязывают всем какие-то сомнительные стандарты, через которые пытаются нажить не только политический, но и финансовый капитал.

Мне кажется, что наша дипломатия достаточно зрелая для того, чтобы правильно расценить этот случай. Думаю, надо называть вещи своими именами, и давать понять таким господам и дамам из Freedom House, что они заняты не своим делом. Если они хотят сделать что-то полезное для развития демократии в мире, лучше уж им не вмешиваться во внутренние дела других государств. И тем более не идти на подобные провокации, как в случае с Нагорным Карабахом.

Предельно исчерпывающе выразил свое мнение по поводу произошедшего и политолог Расим Мусабеков:

— Freedom House — всего лишь международная НПО, которая давно превратилась в инструмент давления в руках либеральных глобалистов США. Они делают оценки не только по государствам, но и по непризнанным территориям. Если посмотрите их рейтинги, то там все скопом, включая Тибет и пр. Особого значения этим потугам придавать не стоит, тем более, что в руководстве Freedom House давно засели этнические армяне, известные своими провокационными действиями в отношении Азербайджана и Турции.