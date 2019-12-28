Рамиз Мехтиев: Для развития АН Азербайджана необходимы реформы

Сегодня перед Академией наук Азербайджана стоят совершенно новые задачи, и в нынешних условиях для развития научного потенциала АН необходимы реформы.

Об этом, выступая на общем собрании Академии, сказал президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, сообщает Trend.

По его словам, НАНА должна осуществлять целенаправленные меры для обеспечения научной поддержки реформ, проводимых главой государства.

Развитие науки в Азербайджане — одна из главных целей государственной политики, и военная, политическая, экономическая мощь государства связана с научным потенциалом, сказал президент НАНА.

Он отметил, что наука и инновации являются основным локомотивом развития: «В этом смысле Академия должна быть лидером во всех начинаниях. С этой точки зрения принятие «Программы развития Национальной академии наук Азербайджана в 2020-2025 годах», с одной стороны, отвечает глобальным вызовам современности, с другой – соответствует программам социально-экономического развития страны».