Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам — ВИДЕО

Продолжаются учения ВС Азербайджана с привлечением различных видов войск, сообщает минобороны.

По замыслу учений, ракетные и артиллерийские подразделения, покинув по тревоге места постоянной дислокации, перемещаются по назначенному маршруту в районы назначения.

Напомним, что 16 мая в ВС Азербайджана начались учения с привлечением родов войск.

Они проводятся согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В учениях под руководством министра обороны задействовано до 15 000 человек личного состава, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В рамках учений основное внимание уделяется управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению операций по нейтрализации террористов.