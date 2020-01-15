Рада потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый самолет

Верховная рада приняла заявление, в котором потребовала официальных извинений от Ирана за уничтожение пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», а также возвращения тел погибших и выплаты компенсаций. Соответствующий текст документа был поддержан во вторник 368 депутатами из 226 необходимых.

«Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат», — сказано в тексте заявления.

Принятое заявление не несет практических последствий, а имеет исключительно декларативный характер.(ТАСС)