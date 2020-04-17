Работы по передислокации базы США на Окинаве приостановлены из-за пандемии

Работы по передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма из одного района южной японской префектуры Окинава в другой приостановлены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Отмечается, что коронавирусом заразился один из сотрудников отдела, отвечавшего за насыпные работы в зоне переноса военного объекта. Его коллегам рекомендовано самоизолироваться, а здание, где находится офис, будет продезинфицировано.

Позже министр обороны Японии Таро Коно заявил, что ситуация с пандемией не должна повлиять на изначальный план передислокации. По его словам, никаких изменений в плане работ, в том числе в его проектной части не предполагается.

Агентство Kyodo отметило, что работы должны возобновиться уже на этих выходных после проведения всех необходимых проверок.(ТАСС)