Взнос за обязательное медицинское страхование лицами, занимающимися такой деятельностью как проведение свадеб, торжеств и других мероприятий, а также музыкантами и танцорами, теми, кто занимается ремонтом бытовой техники, сапожниками, портными, парикмахерами будет оплачиваться при получении квитанции «Об оплате стабильной суммы по упрощенному налогу, взноса по обязательному государственному страхованию и обязательному медицинскому страхованию».

Как сообщает #, это отражено в изменении, предлагаемом в закон «О медицинском страховании», обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и рекомендованном пленарному заседанию парламента.

Согласно проекту, также физические лица, занимающиеся в Азербайджане индивидуальными автомобильными пассажиро- и грузоперевозками, в том числе, на такси, или осуществляющие эти перевозки по договору посредством других лиц, будут платить взнос за обязательное медицинское страхование при получении «Знака отличия».

Таким образом, принятием этого документа физические лица этой категории будут платить 4% от минимальной зарплаты – 12 манатов за услуги обязательного медстрахования.

Проект был представлен на голосование и принят в первом чтении.