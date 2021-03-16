Работа праздничных ярмарок организована неправильно – глава ССП

Траты на продукты питания составляют большую часть расходов, а на праздники они заметно вырастают. На продукты, которые обычно население покупает на Новруз, цены повысились в среднем на 8-10%. Об этом # заявил глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эйюб Гусейнов.

Многие потребители жалуются на подорожание. Так, вчера в ССП поступил звонок от жителя столицы, которого возмутил тот факт, что очищенный фундук, еще недавно стоивший 16 манатов, сейчас продают за 22 маната.

«Спрос провоцирует рост цен, таков механизм рыночной экономики. И такую картину мы видим ежегодно перед значимыми праздниками. Причем, если цена поднялась перед праздниками, она не всегда опускается после их окончания», – говорит эксперт.

По его подсчетам, праздничный стол на семью из четырех человек в этом году обойдется где-то в 200 манатов.

Напомним, что по случаю празднования Новруза в Баку и Абшеронском районе ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана были организованы праздничные ярмарки «Из села в город». Организаторы ярмарок обещали, что цены на них будут ниже, чем на других рынках. Но, в целом, граждане недовольны тем, как в этом году организованы ярмарки. Их очень мало для большого города – всего три: в Наримановском районе, на ул. Фатали Хана Хойского, 5 (выход из станции метро «Гянджлик»); в Бинагадинском районе, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5B (возле кинотеатра «Инглаб»); в г.Хырдалан Абшеронского района, проспект Гейдара Алиева, 41А.

Глава ССП подчеркнул, что не все потребители могут приобрести товар на ярмарках, так как живут далеко от них. В субботу и в воскресенье им до них не добраться, так как общественный транспорт в выходные не работает. Если же брать такси, чтобы доехать до места расположения, то потребитель ничего не выиграет в цене по сравнению с ближайшим рынком или овощным магазином у дома, а то и проиграет.

«Нужно или увеличить количество ярмарок в столице или организовать специальные бесплатные автобусы до имеющихся ярмарок. В противном случае, толку от их организации будет немного. Страдают от неправильной организации не только потребители, но и продавцы, ведь покупателей очень мало. Если так пойдет дальше, продавцы попросту откажутся от участия в ярмарках. Мне стало известно и что в ряде случаев фермеров административным образом заставляют участвовать в ярмарках. Но такая мера не даст эффекта. Нужно, чтобы фермер сам был заинтересован», – отметил Гусейнов.

По его словам, из-за того, что покупателей мало, фермеры готовы продавать товар и по относительно низким ценам. Им это выгоднее, чем везти его назад, тем более что некоторые виды сельскохозяйственной продукции являются скоропортящимися.

Глава ССП рассказал, что в прошлом году на ярмарке, организованной на 28 мая, продавцы жаловались ему на то, что с них за продажу требуют большие суммы, что в свою очередь отражалось на ценах. Эксперт выразил надежду на то, что в этом году таких фактов не будет.

Что касается качества продуктов питания, то, как заявил Гусейнов, на ярмарках в обязательном порядке должны быть мобильные лаборатории, чтобы на стол потребителю не попали некачественные продукты питания – особенно опасны некачественная мясная и молочная продукция.

«Не могу дать совет, где покупать продукты питания, но могу точно сказать, где их покупать не стоит: не нужно покупать на улице мясо, советую обходить стороной продавцов, торгующих из багажников машин. Кроме того, –говорит эксперт, – не рекомендую приобретать деревенское масло — нехре ягы, если нет уверенности в производителе, скорее всего это будет маргарин».