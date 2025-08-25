«Армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном приглашена и примет участие в праздничных мероприятиях. Это проявление высокого уровня политического диалога между двумя странами», — сказал он.

По его словам, отношения Армении и Китая сегодня носят многоплановый характер, и развиваются в экономике, культуре, в оборонной и других сферах.