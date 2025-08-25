Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине. Об этом заявил глава управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Армении Левон Айвазян на мероприятии «Помните историю, чтите павших героев, цените мир и создавайте лучшее будущее» в посольстве Китая в Армении.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.
«Армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном приглашена и примет участие в праздничных мероприятиях. Это проявление высокого уровня политического диалога между двумя странами», — сказал он.
По его словам, отношения Армении и Китая сегодня носят многоплановый характер, и развиваются в экономике, культуре, в оборонной и других сферах.