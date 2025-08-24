Японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне, передает Kyodo.

Согласно материалу, Токио стремится помешать распространению китайской интерпретации истории.

«На площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября намечен парад в ознаменование того, что Пекин называет своей победой в «Войне сопротивления японской агрессии» 1937–1945 годов и «Всемирной антифашистской войне», — отмечает агентство.

Источники рассказали, что через свои посольства за границей Япония проинформировала другие страны, что памятные мероприятия в КНР носят антияпонский подтекст, а участие в них должно быть тщательно продумано.