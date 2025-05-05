Армянская сторона не видит проблем с обеспечением безопасности премьер-министра Никола Пашиняна в случае его поездки на Парад Победы в Москву.

Как передают российские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Мы не видим проблем с безопасностью, если премьер окончательно решит участвовать», — сказал он.

На вопрос журналистов, может ли Пашинян вдруг «заболеть», Симонян ответил, что все возможно.

«Возможно заболеет COVID, возможно, все заболеют коронавирусом. Видите, что многие руководители заболели», — сказал он, отметив, что подобные мероприятия — хорошая возможность для международных контактов, договоренностей.

Ранее Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях.