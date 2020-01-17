Рабочие «Salyan Oil» недовольны решением компании

Как сообщает contact.az 15 января около 200 рабочих операционной компании «Salyan Oil» провели акцию протеста перед офисом компании, требуя повышения заработной платы. По словам рабочих, их заработная плата составляет 400-500 манатов в месяц, на которые невозможно прожить. Руководство компании «Salyan Oil» обещало рабочим повысить заработную плату с 1 января 2020 года.

Отметим, что «Salyan Oil» входит в состав группы компаний «Qlobal enerji».

Мы решили выяснить позицию обеих сторон конфликта.

Как заявил # глава профсоюза работников «Salyan Oil» Аливерди Худиев, рабочие с начала прошлого года требовали повышения заработной платы на 20%. «Мы передали это требование рабочих руководству компании. Ответ компании был следующий: «Мы можем поднять заработную плату только в том случае, если SOCAR тоже повысит зарплату своим рабочим». В июле 2019 года SOCAR повысил заработную плату на 20% процентов. 5 августа 2019 года я вновь обратился руководству «Salyan Oil» относительно повышения заработной платы рабочим. Тогда компания ограничилась тем, что выплатила рабочим бонус в объеме 50% от заработной платы. А вопрос о повышении заработной платы руководство «Salyan Oil» обещало обязательно рассмотреть», — сказал руководитель профсоюза.

Как сообщил нам юрист компании Хафиз Йолчиев, руководство «Salyan Oil» дало согласие повысить заработную плату на 10%. «Начисление зарплаты будет происходить с 1 января 2020 года», — заявил Хафиз Йолчиев.

Но рабочие не согласны с этим решением и требуют увеличить зарплаты на 20%, и поэтому акция протеста продолжается.

Глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы считает требования, выдвигаемые рабочими, вполне законными и обоснованными. «Они работают в тяжелейших условиях. Думаю, что руководство «Salyan Oil» обязано выполнить их требования», — считает Мирвари Гахраманлы.