Бывший президент Украины Пётр Порошенко заподозрен в государственной измене и содействии терроризму. Против него открыто дело о закупках угля у пророссийских сепаратистов Донбасса. Об этом сообщают украинские информационные агентства.

Агентство УНИАН сообщает только о деле о госизмене и изначально ссылалось на бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Теперь ссылка заменена на «анонимный источник в правоохранительных органах». «Интерфакс-Украина» также ссылается на анонимный источник.

Сам Порошенко находится за границей. Утверждается, что он извещён о деле по почте.