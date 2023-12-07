Россию на инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея будет представлять посол в этой южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов. Об этом в российской дипмиссии сообщили РИА Новости.

«Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России», — заявили в посольстве.

7 декабря Аргентина пригласила Россию принять участие в церемонии инаугурации Милея.

Отметим, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей.