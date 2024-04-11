Решение о присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на инаугурации президента РФ Владимира Путина пока не принято. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

«Если будет решение об участии в инаугурации, то об этом общественности будет объявлено. На данный момент больше добавить нечего», — сказал Костанян.

Путин в ходе выборов 15-17 марта был официально переизбран президентом России, итоги выборов утвердил ЦИК. По закону инаугурация главы государства должна пройти 7 мая. (ТАСС)

