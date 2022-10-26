«Исламское государство» и другие террористические группировки пытаются просочиться в СНГ, указал президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран объединения.

«Говоря об угрозах на пространстве Содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, «Аль-Каида», другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион», — обрисовал обстановку российский лидер.

Как считает Путин, очевидно, что ни Содружество в целом, ни входящие в него страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами. «И наша общая задача — максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие тех взаимовыгодных интеграционных процессов, которые за последние десятилетия стали примером подлинно партнерских отношений», — подчеркнул он.

По мнению президента РФ, на решение этих задач сегодня важно мобилизовать все силы и средства. «И, конечно, в полной мере использовать накопленный опыт и контакты, которые, как мы уже не раз убеждались, заметно увеличивают потенциал и эффективность работы каждой службы», — подытожил он.