После того, как Иран обвинил в теракте, совершенном двумя террористами-смертниками в Кермане, Израиль и США, несмотря на то, что вскоре террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт, иранские СМИ сообщают новые подробности расследования.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил в интервью информационному агентству IRNA, что личности обоих террористов-смертников, совершивших теракт во время церемонии в честь покойного командующего силами «Кудс» КСИР Касема Сулеймани, установлены.

По словам министра, один из них был таджиком, а второй, скорее всего, был той же национальности. Он также добавил, что часть людей, причастных к теракту, уже арестованы. Личности остальных известны службам безопасности и находятся в розыске. Кроме того, в заявлении говорилось, что агенты службы безопасности по горячим следам обнаружили в Кермане место, где остановились нападавшие, и арестовали двух их сообщников.

Ранее прокурор Кермана объявил, что службы безопасности арестовали 32 подозреваемых в причастности к взрывам.

По данным иранского управления по чрезвычайным ситуациям, число погибших в результате двух последовательных взрывов, составило 91 человек. Ранения получили 277 человек. (israelinfo.co.il)