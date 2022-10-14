Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о деструктивной роли РФ по Карабаху. На саммите СНГ в пятницу российский лидер рассказал, что «с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции».

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта», — сказал Путин, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон. «Поэтому они (высказывания президента Франции — прим. ТАСС) прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [они] неприемлемы», — добавил президент РФ.

«Возможность будет — мы еще с президентом Франции пообсуждаем [это]», — подчеркнул российский лидер, добавив, что «Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него».