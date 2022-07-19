Армянский премьер Никол Пашинян заявил о необходимости передать охрану всех границ республики Погранвойскам страны. А ведь сейчас, как известно, границы Армении с Турцией и Ираном охраняют Погранвойска России.

«Мы хотим, чтобы все без исключения границы Республики Армения были переданы под контроль пограничных войск, а армейские части вернулись в свои места постоянной дислокации. И именно на этом основана логика Вооруженных Сил, когда мы говорим о принятой правительством Армении повестке мира», — заявил он, выступая на праздновании 30-летия формирования Погранвойск СНБ РА.

Он пояснил, что концептуально Пограничные войска, в целом, являются символом мира, поскольку границы, охрана которых возложена на погранвойска, обычно считаются мирными границами.

«Потому что предполагается, что со странами и государствами, расположенными в направлении этих границ, заключен договор о дружбе или мире, и это очень важно», — констатировал премьер.

Он заверил, что понимает связанные с этим сложности. «Много говорится о том, что да, нам нужен мир, но не любой ценой. Вообще никому ничего не нужно любой ценой, потому что все имеет свою цену, и мир может быть достигнут не ценой всего, не любой ценой, а именно ценой мира», — сказал Пашинян.

По его мнению, предстоит долгий и трудный путь для достижения этой цели. «К сожалению, проблемы безопасности, стоящие перед нашей страной, не только не решены, но и продолжают вызывать озабоченность. Все мы, прежде всего политическое руководство страны, должны работать для обеспечения мира и стабильности вдоль границ нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

В качестве единственной миссии Пашинян назвал обеспечение безопасного, благополучного развития и будущего, независимости и суверенитета Республики Армения.

Эти заявления Никола – некий посыл, что границы с Турцией уже становятся мирными с точки зрения Еревана, и армяне сами в состоянии справиться с их обслуживанием, без помощи внешнего союзника. То есть, по сути, он шлет некий сигнал Москве, что Армения уже может обойтись без присутствия Погранвойск РФ. Это уже такая серьезная заявка. Потом, глядишь, и до 102-й базы дойдет. Как, интересно, отреагирует на нынешний посыл Пашиняна Москва?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор» (Москва):

— Как известно, договор о размещении российских военных баз в Армении действует до далекого 2044 г. Однако главный вопрос, волнующий армянское общество: а станут ли эти части воевать, в случае чего? Ведь известно немало примеров, когда разного рода контингенты (например, «миротворцы» в Югославии) уклонялись от участия в сражениях, по сути, охраняя лишь самих себя. Ранее неформально предполагалось, что будут — в том числе, за Карабах. После прихода к власти несимпатичного Москве Пашиняна (несимпатичного потому что сверг авторитарный режим) оказалось, что Карабах Путин защищать уже не готов, а что касается остального, то посмотрим.

Мне представляется, что Путин заинтересован в продолжении армяно-азербайджанского и армяно-турецкого конфликта, чтобы выполнять роль модератора, к которому обе стороны будут обращаться за поддержкой. Пашиняна, при случае, Путин будет рад подвинуть, но несмотря на поражение в войне, оказалось, что он сидит достаточно крепко, потому что отстраивается от прежней непопулярной власти, а новую, привлекательную оппозицию создать не удалось. Попытки же Кочаряна и Ко обвинить Пашиняна в предательстве наталкиваются на простой вопрос — вы предлагаете возобновить боевые действия, не имея согласия России? Нет? Ну тогда и нечего болтать.

Вардан Арутюнян, общественный деятель, правозащитник, публицист, политзаключённый советского периода (Ереван):

— Я не знаю, шлет ли Пашинян сигнал Москве или нет, но я точно знаю, что в нашем регионе должен быть мир, и наши страны должны жить в мире. Наши границы должны быть мирными и быть свободными для проезда соседей и не соседей. Об этом я писал и говорил всегда, и сегодня об этом пишу и говорю. Жаль только, что правители наших стран приходят к пониманию мира после войны и огромных потерь. Хотелось бы, чтобы они от слов смогли перейти к делу.

Наши дети должны жить в мире, они не должны готовиться к войне, не должны погибать в будущих войнах. Мы обязаны решить наши противоречия, чтобы они не достались нашим детям. Для этого, думаю, можно или надо начинать с границ. Они должны открыться. Люди должны иметь возможность свободного передвижения и общения и разнообразных, деловых и частных контактов. Общение многое может решить.