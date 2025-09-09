Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что президент России Владимир Путин не заинтересован в достижении мира в Украине.

Об этом она заявила, выступая в Европарламенте.

«У Путина нулевой интерес к миру. И он не остановит войну, пока его не заставят», — сказала она.

Глава дипломатии также подчеркнула, что Европа полна решимости продолжать сдерживание РФ.

«Россия не сломила решимость Украины. Она не сломила и нашу», — сказала она.

По словам Каллас, Россия не сможет победить в войне. Она отметила, что Москве следует уйти с поля боя и начать переговоры с Украиной. Дипломат также подчеркнула, что после установления мира нельзя допустить нового перевооружения России.

Глава евродипломатии также заявила, что страны Евросоюза намерены до октября поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов.

«Сейчас они [страны-члены ЕС] также обеспечили 80% процентов боеприпасов от нашей цели в 2 млн боеприпасов. До октября мы имеем целью обеспечить 100%», – сказала Каллас.