Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.

За последние недели Макрон в ходе телефонных переговоров неоднократно обменивался мнениями по ситуации на Украине с президентом РФ и украинским коллегой Владимиром Зеленским. В конце прошлой недели была достигнута договоренность о проведении личной встречи.

По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.