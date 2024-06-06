Война в Украине началась из-за «антиконституционного» переворота в стране в 2014 году, а также из-за последовавших действий стран Запада, заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет», — сказал Путин.

Он добавил, что после госпереворота в Украине министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и «поставили свои подписи под документом об урегулировании политического кризиса». Главы МИД этих стран «были гарантами того, что кризис разрешится мирным путем», считает Путин: «Почему они не потребовали от людей, совершивших переворот, вернуться в правовое поле? Вот они и виноваты в том, что такое случилось».

Президент заявил, что именно после переворота жители Крыма решили выйти из состава Украины и начался вооруженный конфликт в Донбассе. Россия, по его словам, пыталась найти формулу для урегулирования конфликта, были подписаны Минские соглашения, однако их «никто не собирался выполнять».

«Мы способствовали подписанию минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично об этом заявили. <…> Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий», — сказал Путин, в очередной раз посетовав на то, что его «просто водили за нос».

В начале февраля российский президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отнес к эпохе Киевской Руси IX века первопричины вторжения в Украину. Путин также обвинил Австрию в «ополячивании» украинцев перед Первой мировой войной и заявил, что Украина относится к «историческим землям» России. Глава государства традиционно пожаловался на отказ Киева от выполнения Минских соглашений, обвинил Украину в том, что она объявила русских нетитульной нацией, а НАТО — в том, что блок начал «освоение» украинской территории с помощью своих «структур». Он пожаловался, что Запад, обещавший не расширять НАТО на Восток, его в итоге «обманул» и «водил за нос». Кроме того, Путин потребовал остановить поставки Украине американского оружия.

В середине мая российский президент, по подсчетам The Moscow Times, пятый раз с начала года пожаловался на «обман» России Западом. Он поднял эту тему на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Путин сказал, что, когда российская армия в 2022 году стояла под Киевом, «западные партнеры» настояли на отводе войск, поскольку «нельзя подписывать документы, если с противоположной стороны к виску приставлен пистолет». «Мы сделали это. На следующий день они [украинцы] выбросили все наши договоренности в помойку и сказали: теперь будем воевать до конца. А их западные кураторы заняли позицию победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. <…> Нас в очередной раз обманули», — посетовал Путин.

В 2023 году Путин семь раз жаловался на то, что Россию «надули». Это происходило 18 января, 21 февраля, 14 марта, 30 мая, 13 июня, 8 июля, 4 сентября.