Путин убежден в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе», — сказал представитель Кремля.

Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. Он отметил, что «все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов».

Представитель Кремля добавил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.