РФ полностью обеспечивала содержание членов частной военной компании «Вагнер», которая является собственностью компании «Конкорд».

Россия только с мая 2022 года выделила ЧВК более 86 миллиардов рублей (более 1 млрд долларов) на содержание наемников и стимулирующие выплаты, рассказал российский диктатор Владимир Путин во вторник, 27 июня, сообщает «BBC News | Русская служба» в Telegram.

«…Содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», — заявил лидер россиян.